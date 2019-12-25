Началась надвижка пролета Цимбалинского путепровода

По ним будут проезжать поезда ВСМ.

В Петербурге продолжается реконструкция Цимбалинского путепровода, который соединяет Невский и Фрунзенский районы над путями Октябрьской железной дороги (ОЖД). Строители приступили к надвижке металлоконструкций пролётного строения, рассказали в Смольном.

Протяженность нового путепровода со съездами составит 975 метров. Он расширится с двух до четырёх полос движения, его пропускная способность увеличится почти в 2,5 раза – до 24 тысяч автомобилей в сутки. Под ним смогут курсировать поезда ВСМ.

Надвижка пролета производится только во время предоставленных технологических "окон" в графике движения поездов. На стапеле собирают основную конструкцию пролетов, а потом сдвигают её на опоры будущего путепровода. Для данных работ специалисты смонтировали 60-метровый аванбек, а также использовали два гидроцилиндра с максимальной грузоподъёмностью 200 тонн каждый. Планируется надвинуть до 50 м пролётного строения.

На стройплощадке уже находятся 3500 тонн металлоконструкций из необходимых 5200 тонн. Все они изготовлены в Петербурге по индивидуальным лекалам.

Также продолжается возведение опор путепровода. Основные работы закончены на пяти опорах из восьми. Одновременно ведутся работы по устройству буронабивных свай, которые обеспечат устойчивость сооружения, и монтажу монолитных конструкций подпорной стенки по улице Белы Куна.

Реконструкцию должны завершить до конца 2027 года.

Ранее стало известно, что высокоскоростная магистраль Москва — Петербург получит 14 пассажирских остановок.

Фото: Piter.tv