Неизвестный угрожал пассажирам автобуса на юге Петербурга

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 213 часть 1 УК РФ (хулиганство).

Вечером в воскресенье, 12 января, в 20:22, полиция Фрунзенского района получила сообщение от 41-летнего водителя пассажирского автобуса. Он заявил, что в салоне транспортного средства неизвестный мужчина угрожал пассажирам предметом, напоминающим пистолет, а затем покинул автобус на остановке "ж/д станция "Обухово".

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, водитель также рассказал полиции, что на перекрестке Дунайского проспекта и Софийской улицы в автобусе № 96 "Купчино – Обухово" произошла словесная перепалка между женщиной и мужчиной. В ходе конфликта мужчина вытащил предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать им, после чего вышел из автобуса на ближайшей остановке.

По данному инциденту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 213 часть 1 УК РФ (хулиганство). Ведется активная работа по поиску и задержанию агрессивного пассажира.

Ранее мы сообщили о том, что полиция ищет злоумышленника, распылившего аэрозольный баллончик в лицо мужчины в Колпино.

Фото: Piter.TV