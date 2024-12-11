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Полиция ищет злоумышленника, распылившего аэрозольный баллончик в лицо мужчины в Колпино
Сегодня, 8:12
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Полиция ищет злоумышленника, распылившего аэрозольный баллончик в лицо мужчины в Колпино

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Пострадавший обратился за помощью с ожогом глаз. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 7 января, в 23:16 в полицию Колпинского района поступил звонок от женщины. Она сообщила, что возле дома №4 по Тверской улице в Колпино неизвестный мужчина применил газовый баллончик против ее супруга.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, водитель автомобиля Kia Rio после словесной перепалки распылил газ из аэрозольного баллончика в лицо 33-летнего мужчины и скрылся. Позже из медицинского учреждения поступило сообщение, что пострадавший обратился за помощью с ожогом глаз. После оказания необходимой медицинской помощи его отпустили.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры для поиска и задержания подозреваемого.

Ранее мы сообщили о том, что школьницы из Москвы задержаны за распыление огнетушителя в Выборгском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей,

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