Экс-главврач больницы № 20 Суровцеву объявили в розыск

Ранее её подчиненные стали фигурантами дела о "мертвых душах".

Татьяну Суровцеву, которая ещё недавно являлась главврачом петербургской больницы №20, объявили в розыск. Её фото и данные 5 марта появились в базе розыска МВД, отметила "Фонтанка".

Ранее её подчиненные стали фигурантами дела о "мертвых душах". Следствие считает, что они трудоустроили в больницу свою родню и знакомых. Водители, уборщики, регистраторы и операторы ЭВМ, которые работали по бумагам, в действительности не работали в медицинском учреждении. Задокументированный доход только двух фиктивных сотрудников за три года составил не менее 82 млн рублей. всего, по предварительным данным, похищено более 880 млн рублей бюджетных средств.

Больницей № 20 Суровцева руководила с 2005 года.

Фото: официальный сайт Комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга