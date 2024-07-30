Росгвардейцы вернули петербурженке убежавшую дочку

Подростка нашли на детской площадке около дома по Магнитогорской улице.

Росгвардейцы вернули матери дочку, которая убежала от нее во время поездки на автомобиле. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 17 июня к сотрудникам вневедомственной охраны по Красногвардейскому району обратилась 41-летняя женщина с информацией о том, что ее 13-летняя дочь с нарушениями поведения внезапно вышла из салона машины, когда они остановились на светофоре напротив торгового центра на Заневском проспекте, и убежала. Приметы и описание пропавшей незамедлительно передали всем дежурным нарядам.

Подростка нашли на детской площадке около дома по Магнитогорской улице и отвезли в 52-й отдел полиции, где впоследствии передали матери. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Павловске семилетняя девочка ушла из дома, когда ее оставили одну.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти