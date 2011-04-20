В Павловске семилетняя девочка ушла из дома, когда ее оставили одну

Девочка нашла запасные ключи, самостоятельно открыла дверь, ушла на улицу и потерялась.

В Павловске росгвардейцы вернули родителям семилетнюю дочку, ушедшую из дома без верхней одежды, когда ее оставили там одну. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 24 апреля в полицию обратился прохожий, заявивший, что вдоль ограды Павловского парка идет одетый не по погоде ребенок без взрослых. Девочка оказалась на Садовой улице. Патрульные вызвали на место бригаду скорой помощи. В это же время росгвардейцам по радиосвязи сообщили о поступившем заявлении о пропаже ребенка.

В парк приехал отец ребенка. По словам мужчины, дочку ненадолго оставили в частном доме на Пушкинской улице. Она нашла запасные ключи, самостоятельно открыла дверь, ушла на улицу и потерялась. Исчезновение девочки обнаружила вернувшаяся домой мать.

Малышку отвезли домой, а отца доставили в территориальный отдел.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы отыскали в Колпино девочку, пропавшую месяц назад.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти