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Росгвардейцы отыскали в Колпино девочку, пропавшую месяц назад
Сегодня, 15:48
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Росгвардейцы отыскали в Колпино девочку, пропавшую месяц назад

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Выяснилось, что 14-летняя девочка еще в марте покинула дом и пропала без вести, после ее объявили в федеральный розыск.

В Колпино росгвардейцы отыскали девочку, которая ушла из дома месяц назад. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования рано утром 21 апреля, во дворе дома по улице Веры Слуцкой увидели одинокого подростка. Выяснилось, что 14-летняя девочка еще в марте покинула дом и пропала без вести, после ее объявили в федеральный розыск. Подобное случалось и ранее. 

Пропавшую отвезли в отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. 

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы вернули родителям двух детей, которые потерялись на прогулке в Невском районе Петербурга. Мальчиков обнаружили в соседнем дворе на улице Цимбалина. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: нашли пропавшего ребенка, улица веры слуцкой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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