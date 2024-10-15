Росгвардейцы отыскали в Колпино девочку, пропавшую месяц назад

Выяснилось, что 14-летняя девочка еще в марте покинула дом и пропала без вести, после ее объявили в федеральный розыск.

В Колпино росгвардейцы отыскали девочку, которая ушла из дома месяц назад. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования рано утром 21 апреля, во дворе дома по улице Веры Слуцкой увидели одинокого подростка. Выяснилось, что 14-летняя девочка еще в марте покинула дом и пропала без вести, после ее объявили в федеральный розыск. Подобное случалось и ранее.

Пропавшую отвезли в отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы вернули родителям двух детей, которые потерялись на прогулке в Невском районе Петербурга. Мальчиков обнаружили в соседнем дворе на улице Цимбалина.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти