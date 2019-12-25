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Росгвардейцы вернули матери 12-летнего сына, вышедшего на лед Финского залива в Зеленогорске
Сегодня, 14:59
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Росгвардейцы вернули матери 12-летнего сына, вышедшего на лед Финского залива в Зеленогорске

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На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, обнаружившие, что ребенок отошел от берега на 350 метров.

В Курортном районе Петербурга росгвардейцы вернули матери сына, который пропал в Зеленогорске и вышел на лед Финского залива. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону. 

Мальчика, гулявшего по льду, заметила местная жительница с Пионерской улицы. Женщина оперативно сообщила о подростке в экстренные службы. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, обнаружившие, что ребенок отошел от берега на 350 метров. Его отвезли в 81-й отдел полиции. 

Позже правоохранителям поступила ориентировка с описанием разыскиваемого подростка. Выяснилось, что 12-летний мальчик, имеющий особенности развития, пропал в Зеленогорске, приметы описывала его мать. Связавшись с женщиной, росгвардейцы вернули ей сына. 

Ранее на Piter.TV: волонтеры отыскали пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: зеленогорск, нашли пропавшего ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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