Росгвардейцы вернули матери 12-летнего сына, вышедшего на лед Финского залива в Зеленогорске

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, обнаружившие, что ребенок отошел от берега на 350 метров.

В Курортном районе Петербурга росгвардейцы вернули матери сына, который пропал в Зеленогорске и вышел на лед Финского залива. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону.

Мальчика, гулявшего по льду, заметила местная жительница с Пионерской улицы. Женщина оперативно сообщила о подростке в экстренные службы. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, обнаружившие, что ребенок отошел от берега на 350 метров. Его отвезли в 81-й отдел полиции.

Позже правоохранителям поступила ориентировка с описанием разыскиваемого подростка. Выяснилось, что 12-летний мальчик, имеющий особенности развития, пропал в Зеленогорске, приметы описывала его мать. Связавшись с женщиной, росгвардейцы вернули ей сына.

Ранее на Piter.TV: волонтеры отыскали пропавшего в Петербурге девятилетнего мальчика.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти