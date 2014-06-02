В Петербурге заключен под стражу мужчина, стрелявший на детской площадке

В результате пострадала 10-летняя девочка.

В отношении 47-летнего мужчины, выстрелившего в девочку на детской площадке в Колпино, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Фигуранту вменяют ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Его задержали накануне.

Напомним, в полицию 25 июля поступило заявление от жительницы Колпино о том, что на детской площадке у дома 89к4 по улице Веры Слуцкой неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в сторону ее 10-летней дочери. У ребенка обнаружили ушибленную рану груди.

Ранее на Piter.TV: на Ленинском проспекте пьяный петербуржец подстрелил десятиклассницу.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу