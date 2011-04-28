На улице Веры Слуцкой обновили освещение

Теперь контрастным светом обозначены 12 пешеходных переходов.

В Колпино улицу Веры Слуцкой осветили 155 светодиодных фонарей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 15 октября.

На участке между Финляндской улицей и Заводским проспектом специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" выполнили замену натриевых светильников на светодиодные. Теперь контрастным светом обозначены 12 пешеходных переходов.

Фонари мощностью 250 Вт и 400 Вт заменили на светодиодные с 140 Вт. При этом новые источники позволят экономить на электроэнергии 800 тыс. рублей бюджетных средств ежегодно.

В районах перекрестков и пешеходных переходов устанавливаются светодиодные светильники с цветовой температурой 5000К, в остальных местах с цветовой температурой 3000К – такой контраст позволяет улучшить показатели безопасности дорожного движения. Кроме того, фонари нового поколения подчеркивают архитектурную и историческую самобытность Петербурга. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Науки началось строительство нового освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга