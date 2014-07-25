На проспекте Науки началось строительство нового освещения

Завершение всех работ запланировано на IV квартал 2025 года.

На проспекте Науки, между Гражданским проспектом и улицей Руставели, стартовали работы по установке современного наружного освещения. В рамках проекта планируется монтаж 206 опор освещения, на которые установят 224 светодиодных светильника. Более 7 км кабелей будет проложено под землей, а еще 152 метра самонесущего изолированного провода пройдут по воздуху, рассказали в Комитете по энергетике.

Освещение охватит тротуары возле социально значимых объектов, остановок общественного транспорта и жилых домов, делая их более безопасными для пешеходов в темное время суток.

На объекте уже начались буровые работы для установки закладных деталей фундаментов. Проект был включен в Адресную программу Комитета по просьбам местных жителей, а завершение всех работ запланировано на IV квартал 2025 года.

В этом году в Калининском районе наружное освещение появится также на проспектах Металлистов, Полюстровском и Кондратьевском, в Муринском парке и других кварталах.

Ранее Московское шоссе осветили 406 светодиодных фонарей.

Видео: Комитет по энергетике