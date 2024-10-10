  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:54
106
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Московское шоссе осветили 406 светодиодных фонарей

0 0

Отмечается, что схема расположения фонарей на объекте видоизменена.

На Московском шоссе обновили освещение: было установлено 406 светодиодных фонарей, рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 10 октября. 

Отмечается, что схема расположения фонарей на объекте видоизменена – опоры и светильники разместили по обеим сторонам магистрали, а раньше светотехническое оборудование предусматривалось только в разделительной полосе проезжей части. Для электроснабжения фонарей кабельные линии протяженностью 13 километров проложили в земле. 

Так, с учетом увеличения светильников в 1,4 раза общая мощность потребления электроэнергии фонарями осталась в прежних значениях – порядка 70 кВт.

Ранее на Piter.TV: в Воскресенском сквере установили чугунные фонари. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Теги: московское шоссе, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии