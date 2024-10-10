Московское шоссе осветили 406 светодиодных фонарей

Отмечается, что схема расположения фонарей на объекте видоизменена.

На Московском шоссе обновили освещение: было установлено 406 светодиодных фонарей, рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 10 октября.

Отмечается, что схема расположения фонарей на объекте видоизменена – опоры и светильники разместили по обеим сторонам магистрали, а раньше светотехническое оборудование предусматривалось только в разделительной полосе проезжей части. Для электроснабжения фонарей кабельные линии протяженностью 13 километров проложили в земле.

Так, с учетом увеличения светильников в 1,4 раза общая мощность потребления электроэнергии фонарями осталась в прежних значениях – порядка 70 кВт.

Ранее на Piter.TV: в Воскресенском сквере установили чугунные фонари.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга