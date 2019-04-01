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В Воскресенском сквере установили чугунные фонари

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Вдоль аллей разместили 21 декоративный фонарь, линии полностью проложили в земле.

Новые чугунные фонари, установленные в Воскресенском сквере, дополнили историческую атмосферу Петербурга. Об этом 3 октября сообщили в городском комитете по энергетике. 

В пространстве, которое ограничено улицами Псковской, Володи Ермака, Витебской и Дровяным переулком, завершилась реконструкция наружного освещения. Вдоль аллей разместили 21 декоративный фонарь, линии полностью проложили в земле. 

Теперь сквер в Адмиралтейском районе стал светлее в пять раз. 

С появлением качественного теплого освещения городское пространство располагает к неспешным вечерним прогулкам, а детская площадка – к комфортному времяпровождению с детьми в осенне-зимний период.

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Более 60 лет территорию зеленой зоны площадью в 71 гектар освещали всего лишь четыре подвесных светильника. В сквере расположен памятник Владимиру Ермаку – 19-летнему Герою СССР. В ближайшее время специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" оформят скульптуру подсветкой. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Геслеровском саду обновили освещение. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: воскресенский сквер, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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