В Геслеровском саду обновили освещение

На территории пространства было установлено 24 светодиодных светильника на декоративных чугунных опорах.

В Геслеровском саду, который расположен на пересечении Ординарной улицы и Чкаловского проспекта в Петроградском районе, завершены строительно-монтажные работы. На территории пространства было установлено 24 светодиодных светильника на декоративных чугунных опорах, а линии электроснабжения проложили в земле. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 1 октября.

Рядом с садом расположена гимназия, и теперь, с наступлением осенне-зимних сумерек, ученикам будет комфортнее приходить в школу и возвращаться домой.

Зеленая зона и освещение в ней появились в начале 1950-х годов со строительством дома 22 по Ординарной улице. На протяжении последних 27 лет в саду размещались 14 светильников на утилитарных металлических опорах.

Ранее на Piter.TV: в Арсенальном переулке в Кронштадте модернизируют освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга