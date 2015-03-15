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В Геслеровском саду обновили освещение

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На территории пространства было установлено 24 светодиодных светильника на декоративных чугунных опорах.

В Геслеровском саду, который расположен на пересечении Ординарной улицы и Чкаловского проспекта в Петроградском районе, завершены строительно-монтажные работы. На территории пространства было установлено 24 светодиодных светильника на декоративных чугунных опорах, а линии электроснабжения проложили в земле. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 1 октября. 

Рядом с садом расположена гимназия, и теперь, с наступлением осенне-зимних сумерек, ученикам будет комфортнее приходить в школу и возвращаться домой. 

Зеленая зона и освещение в ней появились в начале 1950-х годов со строительством дома 22 по Ординарной улице. На протяжении последних 27 лет в саду размещались 14 светильников на утилитарных металлических опорах. 

Ранее на Piter.TV: в Арсенальном переулке в Кронштадте модернизируют освещение. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: геслеровский сад, комитет по энергетике, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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