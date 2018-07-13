В Арсенальном переулке в Кронштадте модернизируют освещение

Последняя реконструкция опор в Арсенальном переулке проводилась в 1982 году.

К концу 2024 года Арсенальный переулок в Кронштадте преобразят новые декоративные чугунные фонари. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга.

В Арсенальном переулке, который походит вдоль Петровского парка и соединяет Макаровскую улицу с Зимней пристанью, проводится реконструкция наружного освещения. Сотрудники СПб ГБУ "Ленсвет" установят на участке 14 светильников, 11 декоративных чугунных опор и проложат 268 метров кабельной линии.

Последняя реконструкция опор в Арсенальном переулке проводилась в 1982 году. На объекте сегодня применяются железобетонные опоры, устаревшие светильники и воздушные провода.

Новое освещение даст переулку привлекательный дневной вид и улучшенное освещение проезжей части и тротуаров в темное время суток. Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что строительство наружного освещения стартовало в саду "Нева".

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга