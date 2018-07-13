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В Арсенальном переулке в Кронштадте модернизируют освещение

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Последняя реконструкция опор в Арсенальном переулке проводилась в 1982 году.

К концу 2024 года Арсенальный переулок в Кронштадте преобразят новые декоративные чугунные фонари. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга. 

В Арсенальном переулке, который походит вдоль Петровского парка и соединяет Макаровскую улицу с Зимней пристанью, проводится реконструкция наружного освещения. Сотрудники СПб ГБУ "Ленсвет" установят на участке 14 светильников, 11 декоративных чугунных опор и проложат 268 метров кабельной линии. 

Последняя реконструкция опор в Арсенальном переулке проводилась в 1982 году. На объекте сегодня применяются железобетонные опоры, устаревшие светильники и воздушные провода. 

Новое освещение даст переулку привлекательный дневной вид и улучшенное освещение проезжей части и тротуаров в темное время суток. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что строительство наружного освещения стартовало в саду "Нева". 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Теги: арсенальный переулок, наружное освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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