  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:20
137
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Строительство наружного освещения стартовало в саду "Нева"

0 0

На его территории установят 181 архитектурную опору, смонтируют 236 светодиодных светильников и 77 прожекторов.

Сад "Нева", расположенный в границах шоссе Революции, Пискаревского, Среднеохтинского и Полюстровского проспектов в Красногвардейском районе Петербурга, получит современное наружное освещение. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике. 

Ранее освещение в парке отсутствовало. На его территории установят 181 архитектурную опору, смонтируют 236 светодиодных светильников и 77 прожекторов. 

Так, будут освещены пешеходные дорожки и две детские площадки. С 2013 года зеленую зону украшают работы, которые отобрали в рамках Симпозиума по городской скульптуре. Эти визитные карточки подсветят световые прожекторы. 

Сейчас идут работы по разработке траншеи под прокладку более 7 километров кабельной линии. Строительство планируют завершить в октябре 2025 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что после реконструкции включили новое освещение в Джазовом сквере. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: наружное освещение, сад нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии