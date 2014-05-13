Строительство наружного освещения стартовало в саду "Нева"

На его территории установят 181 архитектурную опору, смонтируют 236 светодиодных светильников и 77 прожекторов.

Сад "Нева", расположенный в границах шоссе Революции, Пискаревского, Среднеохтинского и Полюстровского проспектов в Красногвардейском районе Петербурга, получит современное наружное освещение. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Ранее освещение в парке отсутствовало. На его территории установят 181 архитектурную опору, смонтируют 236 светодиодных светильников и 77 прожекторов.

Так, будут освещены пешеходные дорожки и две детские площадки. С 2013 года зеленую зону украшают работы, которые отобрали в рамках Симпозиума по городской скульптуре. Эти визитные карточки подсветят световые прожекторы.

Сейчас идут работы по разработке траншеи под прокладку более 7 километров кабельной линии. Строительство планируют завершить в октябре 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что после реконструкции включили новое освещение в Джазовом сквере.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга