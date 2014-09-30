Росгвардейцы вернули родителям двух детей, которые потерялись на прогулке в Невском районе

Ребята катались на велосипеде, а женщина ненадолго присела на скамейку и отвлеклась.

Росгвардейцы разыскали и вернули родителям двух маленьких детей, которые потерялись во время прогулки в Невском районе. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 7 апреля женщина вышла во двор дома на улице Бабушкина с двумя шестилетними мальчиками: со своим сыном и с сыном знакомой. Ребята катались на велосипеде, а горожанка ненадолго присела на скамейку и отвлеклась. Вскоре она обнаружила, что детей уже нет на площадке. После безуспешных самостоятельных поисков женщина заявила об их пропаже полицейским.

Мальчиков нашли в соседнем дворе на улице Цимбалина. Узнав, что родители для их поисков обратились к правоохранителям, ребята сильно разволновались и испугались. Чтобы успокоить детей, росгвардейцы разрешили им посидеть на водительском месте в патрульном автомобиле, включить рацию и проблесковые маячки. Позже мальчиков отвезли в отдел, где передали родителям.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге нашли 12-летнюю девочку, пропавшую 7 марта.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти