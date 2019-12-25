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В Петербурге нашли 12-летнюю девочку, пропавшую 7 марта
Сегодня, 9:55
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге нашли 12-летнюю девочку, пропавшую 7 марта

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Информация о том, где девочка провела несколько дней, не раскрывается.

В Петербурге завершилась история поисков пропавшей 12-летней девочки, которая не вернулась домой 7 марта. Волонтеры организации "ЛизаАлерт" сообщили в социальных сетях, что она была найдена живой 10 марта.

Последний раз девочку видели одетой в черную куртку, белую юбку, белые колготки и розовую шапку.

Информация о том, где девочка провела несколько дней, не раскрывается.

Ранее мы сообщили о том, что за февраль волонтеры нашли 160 пропавших человек в Петербурге и Ленобласти.

Фото: "ЛизаАлерт"

Теги: лизаалерт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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