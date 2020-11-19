МВД задержало вора медных статуй с Северной кладбища Петербурга

Его обвиняют в трех случаях посягательства на могильные украшения.

В Санкт-Петербурге задержан ранее судимый мужчина, который с осени прошлого года по март текущего воровал медные и латунные статуи, украшавшие могилы Северного кладбища. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обыска в квартире по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили набор инструментов, аккумуляторная болгарка и прочие инструменты, которые мужчина мог использовать в преступных целях. Сам задержанный признался, что сам регулярно орудовал на кладбище отверткой.

Предварительно установлено, что с октября 2024 по март 2025 года злоумышленник совершил не менее трех краж. Он приходил на кладбище и с помощью специальных инструментов демонтировал дорогостоящие барельефы с могил известных людей. Похищенное мужчина сбывал на территории Санкт-Петербурга. Общий ущерб от противоправных деяний составил порядка 750 тысяч рублей. Одно из пострадавших захоронений – могила Героя Советского Союза Владимира Игнатьева. Он был удостоен этого звания за доблесть и отвагу при форсировании Дуная во время Великой Отечественной войны. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Полиция возбудила три уголовных дела по 158-й статье УК РФ. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что петербуржец взял на понт знакомую и погиб от причиненного ею ножевого ранения.

Видео: Telegram / Ирина Волк