Петербуржец взял на понт знакомую и погиб от причиненного ею ножевого ранения

Традиционная для сожителей попойка пошла не по плану.

Суд Колпинского района Северной столицы отправил в СИЗО петербурженку, подозреваемую в убийстве сожителя на улице братьев Радченко, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Инцидент имел место 30 марта, около 23-х часов. Трое людей – двое мужчин и женщина – выпивали и между ними возникло недопонимание.

Мужчины намекнули фигурантке дела, что та неадекватно ведет себя и реагирует на происходящее, после чего женщина схватилась за нож. Потерпевший сожитель имел неаккуратность предложить даме ударить его, после чего и получил удар ножом. Он скончался на месте происшествия.

Как отмечают в пресс-службе, фигуранты дела нередко занимаются распитием крепких алкогольных напитков – по 2-3 раза в неделю.

Женщину отправили под стражу до 29 мая.

Ранее мы писали, что в Петербурге был задержан подозреваемый в изнасиловании 16-летнего инвалида на станции Лигово.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)