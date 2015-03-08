В Петербурге арестовали супругов, которые подменяли украшения в пунктах выдачи заказов

Семейная пара терроризировала маркетплейсы, подменяя дорогую ювелирку дешевой бижутерией.

Сотрудники угрозыска МВД Северной столицы задержали супругов, подозреваемых в подменах дорогих ювелирных изделий в пунктах выдачи заказов маркетплейсов. На их счету – хищения на сумму более 300 тыс. рублей, – сообщают в пресс-службе петербургской полиции.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по статьям 158 и 159 УК РФ, задержали двух петербуржцев, 37-летнего мужчину и его 29-летнюю супругу. МВД Санкт-Петербурга

Правоохранители полагают, что задержанные через фейковые аккаунты делали заказы на маркетплейсах, после чего приходили в пункты выдачи, подменяли ювелирку в примерочных на дешевую бижутерию и оформляли возвраты заказанных изделий. С оригинальными изделиями супруги с места преступления скрывались.

В МВД полагают, что муж с женой совершили не менее 9 подобных хищений на общую сумму свыше 300 тыс. рублей. По оперативной информации уголовного розыска супруги могут быть причастны к не менее 90 аналогичным происшествиям.

В настоящее время организована работа по обобщению всех фактов противоправной деятельности и объединение расследуемых уголовных дел в одно производство. При личном досмотре, а также по местам проживания фигурантов, полицейские обнаружили и изъяли 18 сим-карт, 2 мобильных телефона, 6 банковских карт, бирки от ювелирных изделий, а также ювелирные изделия из металла желтого и серого цвета. МВД Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что петербуржец признал вину в убийстве знакомого на 1-й Советской улице.

Фото: МВД Санкт-Петербурга