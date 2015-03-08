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Петербуржец признал вину в убийстве знакомого на 1-й Советской улице

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Его задержали, свою вину мужчина полностью признал.

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве знакомого на 1-й Советской улице, тело которого было обнаружено сегодня утром между домами №8 и №12. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье за убийство. На видео от пресс-службы ГСУ СК России по Северной столицы он полностью признает свою вину.

Как было установлено следователями, убийство произошло вследствие пьяного конфликта, который разгорелся между мужчинами. Обвиняемый повздорил со своим знакомым и "порезал его". От полученных ножевых ударов потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемому предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы писали, что мужчина поджег здание МФЦ в Сертолово.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: 1-я советская улица, 105 ук рф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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