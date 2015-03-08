Петербуржец признал вину в убийстве знакомого на 1-й Советской улице

Его задержали, свою вину мужчина полностью признал.

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве знакомого на 1-й Советской улице, тело которого было обнаружено сегодня утром между домами №8 и №12. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье за убийство. На видео от пресс-службы ГСУ СК России по Северной столицы он полностью признает свою вину.

Как было установлено следователями, убийство произошло вследствие пьяного конфликта, который разгорелся между мужчинами. Обвиняемый повздорил со своим знакомым и "порезал его". От полученных ножевых ударов потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемому предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы писали, что мужчина поджег здание МФЦ в Сертолово.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу