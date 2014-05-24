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Мужчина поджег здание МФЦ в Сертолово
Сегодня, 19:45
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Мужчина поджег здание МФЦ в Сертолово

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Поджигателя задержали.

Многофункциональный центр города Сертолово Ленинградской области подвергся подвергся атаке поджигателя, который бросил в него емкость с горючим. Инцидент имел место на улице Любимая, – сообщают в 78.ru.

По данным журналистов, мужчина разлил в помещении МФЦ жидкость, которая была похожа на бензин. Возгорание удалось потушить до прибытия МЧС, а самого поджигателя уже задержали и увезли в отделение полиции.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее мы сообщали, что рейсовый автобус протаранил машину на заправке Пулковского шоссе.

Фото: Piter.TV

Теги: мфц, поджог, сертолово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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