Мужчина поджег здание МФЦ в Сертолово

Поджигателя задержали.

Многофункциональный центр города Сертолово Ленинградской области подвергся подвергся атаке поджигателя, который бросил в него емкость с горючим. Инцидент имел место на улице Любимая, – сообщают в 78.ru.

По данным журналистов, мужчина разлил в помещении МФЦ жидкость, которая была похожа на бензин. Возгорание удалось потушить до прибытия МЧС, а самого поджигателя уже задержали и увезли в отделение полиции.

На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее мы сообщали, что рейсовый автобус протаранил машину на заправке Пулковского шоссе.

Фото: Piter.TV