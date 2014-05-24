Мужчина поджег здание МФЦ в Сертолово

Многофункциональный центр города Сертолово Ленинградской области подвергся подвергся атаке поджигателя, который бросил в него емкость с горючим. Инцидент имел место на улице Любимая, – сообщают в 78.ru.
По данным журналистов, мужчина разлил в помещении МФЦ жидкость, которая была похожа на бензин. Возгорание удалось потушить до прибытия МЧС, а самого поджигателя уже задержали и увезли в отделение полиции.
На месте продолжают работать экстренные службы.
Ранее мы сообщали, что рейсовый автобус протаранил машину на заправке Пулковского шоссе.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все