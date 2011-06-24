  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рейсовый автобус протаранил машину на заправке Пулковского шоссе
Сегодня, 17:40
158
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Рейсовый автобус протаранил машину на заправке Пулковского шоссе

0 0

Предварительно, его водитель скончался не в результате ДТП.

МВД Северной столицы проводит проверку по факту ДТП на парковке заправочной станции у дома №71 по Пулковскому шоссе. По данным пресс-службы полиции Санкт-Петербурга, рейсовый автобус столкнулся с легковым авто и протаранил забор.

Сам водитель "Волгобаса", мужчина на вид 40 лет, при этом скончался. Но его смерть правоохранители не связывают с ДТП и полагают, что она произошла еще до столкновения с припаркованным рядом Mitsubishi. Пассажиров в рейсовом автобусе не было. О пострадавших помимо водителя также не сообщается.

Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия. Личность погибшего устанавливается.

Ранее мы рассказывали, что на улице Карла Маркса в Тихвине в ДТП пострадал семилетний пассажир Lada.

Фото: Piter.TV

Теги: пулковское шоссе, рейсовый автобус
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии