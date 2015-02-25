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На улице Карла Маркса в Тихвине в ДТП пострадал семилетний пассажир Lada
Сегодня, 14:59
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На улице Карла Маркса в Тихвине в ДТП пострадал семилетний пассажир Lada

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Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские Тихвинского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал ребенок. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 19 марта в Тихвине около дома 7 по улице Карла Маркса 43-летняя водительница автомобиля Mazda CX-7 на перекрестке проехала на "красный" сигнал светофора, из-за чего столкнулась с машиной Lada Vesta, ее вела 65-летняя женщина. 

Семилетний пассажир Lada был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все детали случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности смертельного ДТП на Московском шоссе. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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