Стали известны подробности смертельного ДТП на Московском шоссе

"Легковушка" после столкновения врезалась в опору ЛЭП.

Стали известны подробности смертельной аварии на Московском шоссе в районе Ульяновки в Ленобласти.

Вечером 19 марта на 661-м километре трассы М-10 фура Dongfeng, которая принадлежала сети гипермаркетов "Лента", остановилась перед поворотом налево. В этот момент в нее въехала машина Hyundai Elantra. "Легковушка" после столкновения врезалась в опору ЛЭП.

В результате погиб 24-летний водитель Hyundai, гражданин Туркменистана. А 46-летний водитель грузовика не пострадал, передает tg-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Ранее на Piter.TV: водительница Ford сбила девушку и мужчину в Красном Селе.

Скриншот из видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер