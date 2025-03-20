Водительница Ford сбила девушку и мужчину в Красном Селе

Девушка находится в тяжелом состоянии, у мужчины травмы средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту аварии в Красном Селе, в которой пострадали пешеходы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 марта в полицию поступила информация о ДТП на перекрестке проспекта Ленина и улицы Равенства. На месте установили, что 30-летняя водительница Ford Focus наехала на 24-летнюю девушку и 41-летнего мужчину, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

Очевидцами стали медики скорой помощи, поэтому врачи оказались на месте через несколько секунд. Оба пешехода получили травмы и были госпитализированы в больницу. Девушка находится в тяжелом состоянии, у мужчины травмы средней степени тяжести. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что при столкновении "легковушки" и грузовика на Московском шоссе погиб человек.

Видео, фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село