При столкновении "легковушки" и грузовика на Московском шоссе погиб человек

На выезде из Ульяновки в сторону Петербурга произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, погиб один человек, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Авария случилась вечером 19 марта на трассе М-10 на Московском шоссе. Столкнулись попутные "легковушка" и грузовик.
Машину, похожую на Kia K5, намотало на столб, на асфальте лежало тело без признаков жизни.
Tg-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"
Все детали происшествия выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала виновника смертельной аварии около Усть-Луги.
Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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