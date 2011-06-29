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При столкновении "легковушки" и грузовика на Московском шоссе погиб человек

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Авария случилась вечером 19 марта на трассе М-10.

На выезде из Ульяновки в сторону Петербурга произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, погиб один человек, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Авария случилась вечером 19 марта на трассе М-10 на Московском шоссе. Столкнулись попутные "легковушка" и грузовик. 

Машину, похожую на Kia K5, намотало на столб, на асфальте лежало тело без признаков жизни. 

Tg-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер" 

Все детали происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала виновника смертельной аварии около Усть-Луги. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: московское шоссе, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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