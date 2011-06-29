При столкновении "легковушки" и грузовика на Московском шоссе погиб человек

Авария случилась вечером 19 марта на трассе М-10.

На выезде из Ульяновки в сторону Петербурга произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, погиб один человек, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария случилась вечером 19 марта на трассе М-10 на Московском шоссе. Столкнулись попутные "легковушка" и грузовик.

Машину, похожую на Kia K5, намотало на столб, на асфальте лежало тело без признаков жизни. Tg-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

Все детали происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала виновника смертельной аварии около Усть-Луги.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер