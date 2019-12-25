Полиция задержала виновника смертельной аварии около Усть-Луги

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Полиция задержала водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП у Усть-Луги. Также возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, утром 18 марта на 41-м километре автодороги "Подъездной путь к морскому торговому порту "Усть-Луга" в Кингисеппском районе 40-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 4 не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с машиной Lada Granta, которую вел 50-летний мужчина.

Водитель отечественного авто погиб на месте до приезда медиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Управлявший Chery помещен в изолятор.

Ранее мы рассказывали о том, что автомобиль Смольнинской автобазы сбил 10-летнего мальчика на Кантемировской.

Фото: Piter.TV