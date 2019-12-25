Автомобиль Смольнинской автобазы сбил 10-летнего мальчика на Кантемировской

Пешехода госпитализировали с различными травмами в детскую больницу Святой Марии Магдалины.

Под колеса автомобиля Смольнинской автобазы попал ребенок. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

По информации АН "Оперативное прикрытие", авария произошла днем 18 марта около дома 37 по Кантемировской улице. Машина Toyota Camry, которую вел 62-летний водитель, вне зоны пешеходного перехода наехала на 10-летнего мальчика.

Пешехода госпитализировали с различными травмами в детскую больницу Святой Марии Магдалины. Установлено, что иномарка принадлежит ГБАУ "Смольнинское". Мужчина в 2024-2025 годах не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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Фото: Piter.TV