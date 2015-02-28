Петербуржца арестовали на 10 суток за пьяные выходки 9 мая

Ракин вину признал, раскаялся в содеянном.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности петербуржца Павла Ракина, который в нетрезвом состоянии нарушал общественный порядок 9 мая. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Петербуржец, 9 мая в десять часов вечера, находясь у дома 16 по ул. Щербакова, громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками, приставал к гражданам, нарушал общественный порядок.

Ракин вину признал, раскаялся в содеянном. Сообщил суду, что был сильно пьян. За совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Накануне росгвардейцы задержали пьяного водителя, который устроил два ДТП во Фрунзенском районе. Для пресечения преступления военнослужащие Росгвардии применили силу и специальные средства для задержания водителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Видео: Telegram/ Объединённая пресс-служба судов Cанкт-Петербурга