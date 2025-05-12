Росгвардейцы задержали пьяного водителя, который устроил два ДТП во Фрунзенском районе

Задержанный был передан сотрудникам Госавтоинспекции.

В Петербурге военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии задержали нетрезвого водителя, который совершил два ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Патрулируя улицу Пражскую у дома 37/1, росгвардейцы обратили внимание на джип, водитель которого совершал опасные маневры и допустил столкновение с припаркованным автомобилем. После происшествия военнослужащие Росгвардии попытались задержать водителя, но он не вышел из машины и продолжил движение, покинув место ДТП.

Росгвардейцы передали номер разыскиваемой машины и приметы нарушителя. Разыскиваемый продолжил заниматься опасным вождением уже на проспекте Славы, где совершил очередное ДТП. Ближайший автопатруль Росгвардии заметил машину нарушителя и заблокировал её дальнейшее движение.

Для пресечения преступления военнослужащие Росгвардии применили силу и специальные средства для задержания водителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Задержанный был передан сотрудникам Госавтоинспекции.

Ранее росгвардейцы задержали грабителей, которые нанесли ножевое ранение работнику супермаркета на Новочеркасском проспекте.

Видео: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ