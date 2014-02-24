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Стали известны подробности нападения с ножом на кассира в магазине на Новочеркасском

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Злоумышленников судили за угрозу убийством и незаконное хранение наркотических средств.

Росгвардейцы задержали грабителей, которые нанесли ножевое ранение работнику супермаркета. Злоумышленники оказались рецидивистами, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 4 мая дежурным нарядам передали приметы двоих мужчин, похитивших бутылку водки из магазина на Новочеркасском проспекте и напавших с ножом на кассира. Пострадавший получил порез в область шеи, он обратился за медицинской помощью. 

На Заневском проспекте поймали правонарушителей в возрасте 27 и 28 лет, один из них без определенного места жительства. Нож изъяли. Первого судили за угрозу убийством, второго – за незаконное хранение наркотических средств. 

Ранее на Piter.TV: поножовщина на Савушкина обернулась уголовным делом. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: нападение, новочеркасский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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