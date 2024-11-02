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Двое мужчин похитили бутылку водки из магазина на Новочеркасском, угрожая кассиру ножом
Сегодня, 8:16
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Двое мужчин похитили бутылку водки из магазина на Новочеркасском, угрожая кассиру ножом

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На Заневском проспекте поймали 28-летних мужчин, один из них без определенного места жительства.

Полиция Красногвардейского района задержала "налетчиков" на сетевой магазин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям днем 4 мая поступила информация о разбойном нападении на работников магазина в доме 17 по Новочеркасскому проспекту. На Заневском проспекте поймали двоих 28-летних мужчин, один из них без определенного места жительства. Задержанные, угрожая ножом кассиру, похитили бутылку водки и скрылись. 

Злоумышленники доставлены в отдел для разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что возле автосервиса на Планерной улице мигранты устроили поножовщину. В больницу в состоянии средней степени тяжести госпитализировали двоих мужчин. У обоих зафиксированы ножевые ранения.

Фото: Piter.TV 

Теги: налет на магазин, новочеркасский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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