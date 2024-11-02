Двое мужчин похитили бутылку водки из магазина на Новочеркасском, угрожая кассиру ножом

На Заневском проспекте поймали 28-летних мужчин, один из них без определенного места жительства.

Полиция Красногвардейского района задержала "налетчиков" на сетевой магазин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям днем 4 мая поступила информация о разбойном нападении на работников магазина в доме 17 по Новочеркасскому проспекту. На Заневском проспекте поймали двоих 28-летних мужчин, один из них без определенного места жительства. Задержанные, угрожая ножом кассиру, похитили бутылку водки и скрылись.

Злоумышленники доставлены в отдел для разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что возле автосервиса на Планерной улице мигранты устроили поножовщину. В больницу в состоянии средней степени тяжести госпитализировали двоих мужчин. У обоих зафиксированы ножевые ранения.

Фото: Piter.TV