В апартаментах на Новочеркасском мужчина выстрелил в молодую девушку

Полицейские Красногвардейского района устанавливают обстоятельства инцидента с выстрелами в апартаментах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 6 ноября поступили сведения от 20-летней девушки о том, что в апарт-отеле на Новочеркасском проспекте во время ссоры со знакомым она получила травмы. По "горячим" следам поймали 40-летнего мужчину, который выстрелил в потерпевшую из травматического пистолета.

Злоумышленника доставили в отдел, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Пострадавшей в больнице оказали медицинскую помощь, после чего отпустили в удовлетворительном состоянии. С места происшествия изъят травматический пистолет.

