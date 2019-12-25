Полиция разыскивает стрелявших из автомата у конного клуба под Петербургом

На месте происшествия обнаружены гильзы, стрельба велась предположительно из автомобиля Haval.

Полиция Всеволожского района разыскивает неизвестных, устроивших стрельбу из автоматического оружия вблизи конного клуба в деревне Дранишники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 1 ноября около 9:00 утра. В полицию поступило сообщение от работника конного клуба о звуках выстрелов со стороны Староприозерского шоссе. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

В результате происшествия пострадавших нет, при этом в лесополосе неподалёку от места инцидента обнаружены три гильзы от автоматического оружия. Предположительно, стрельба велась из автомобиля марки Haval, отмечается в сообщении ведомства. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV