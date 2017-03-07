В СИЗО отправили петербуржца, который подозревается в тушении сигарет об сожительницу

Сам он отрицает, что так делал.

Колпинский районный суд Северной столицы отправил под стражу Руслана Тиханова, который подозревается в умышленном причинении среднего вреда здоровью своей сожительнице. Следователи полагают, что во время конфликта мужчина прижигал ее зажженным сигаретами, – сообщают в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

В СК утверждают, что конфликт между сожителями произошел 18 апреля в доме по улице Косинова. Тиханов, как считают правоохранители, не только тушил о женщину сигареты, но также и избивал ее. Сам Тиханов вину отрицает и говорит, что после конфликта он с сожительницей пошел жарить пельмени.

Тиханов рассказывает, что конфликт начался из-за упавшего шкафа. Позже, Руслан спросил девушку, где деньги, переданные любимой после работы, потерпевшая пояснила, что не в курсе. Подозреваемый стал искать, порвал девушке сумку. Конфликт разгорался. Сожительница получила пару ударов по лицу, а потом по словам Тиханова, пара пошла жарить пельмени. Сигареты он о девушку не тушил. С утра пришла полиция. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Тиханова отправили в СИЗО до 18 мая.

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Фото: Piter.TV