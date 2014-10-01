Работнику коммерческой фирмы Петербурга с сентября 2024-го года не выдают зарплату

Долг компании-работодателя составляет свыше 500 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Северной столицы провела проверку исполнения требования трудового кодекса РФ в петербургском ООО, – передают в пресс-службе надзорного ведомства Санкт-Петербурга.

Проверка была организована по факту обращения местного жителя, которому не выдавали зарплату с сентября прошлого года.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что работнику организации задолжали свыше 500 тыс. рублей. Ведомство продолжает добиваться выплаты задолженности.

Прокурор района внес представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью, которое находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется. Прокуратура Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании мигрантом небезопасных транспортных услуг в Петербурге после наезда 63-летнего водителя автобуса на коляску с семимесячной девочкой.

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