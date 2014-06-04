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Бастрыкин заинтересовался травмированием младенца в автобусе на Васильевском острове

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Полицейские проводят административное расследование по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ, следователи тоже начали процессуальную проверку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании мигрантом небезопасных транспортных услуг в Петербурге. Напомним, 63-летний водитель автобуса на Васильевском острове резко затормозил, и упала коляска с семимесячной девочкой. 

Инцидент произошел 20 апреля. Младенца госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей лба. Полицейские проводят административное расследование по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ, следователи тоже начали процессуальную проверку. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Пресс-служба СК РФ

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: александр бастрыкин, васильевский остров, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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