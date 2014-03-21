Момент падения коляски с младенцем в автобусе на Васильевском острове попал на видео

Напомним, пострадала семимесячная девочка, ее госпитализировали в больницу с различными травмами.

Прокуратура Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства происшествия, в результате которого пострадала семимесячная девочка. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, 20 апреля при движении пассажирского автобуса 63-летний водитель, уроженец Узбекистана, применил резкое торможение около дома 98 по Среднему проспекту. Из-за этого в салоне упала коляска с младенцем. Пострадавшую доставили в больницу Святой Марии Магдалины с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей лба. Полицейские проводят административное расследование по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

Мигрант в 2025 году привлекался один раз к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее мы рассказывали о том, что на Ленинском проспекте 16-летний юноша на электросамокате попал под колеса Kia Rio.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга