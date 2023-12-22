Архивный комитет Петербурга получил оцифрованные данные об эвакуированных в блокаду ленинградцах

Церемония передачи документов прошла в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, на международной выставке "Россия".

Корпорация "Элар" передала Архивному комитету Северной столицы более 5 тыс. оцифрованных архивных дел, содержащих информацию о судьбах свыше 684 000 эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообшается в пресс-релизе компании.

Церемония передачи документов прошла в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, на международной выставке "Россия". Сбор и оцифровка проводились в течение двух лет по поручению президента России Владимира Путина, данному в марте 2020 года. В этой работе принимали участие власти субъектов и 144 архива в 44 регионах страны. Отобранные и отсканированные на месте документы были обработаны и систематизированы специалистами корпорации, чтобы создать единую базу данных.

Материалы теперь доступны на портале "Книга памяти блокадного Ленинграда", где также опубликована информация о жителях и защитниках Ленинграда, собранная из открытых источников. В будущем эти материалы будут добавлены в базу данных "Эвакуация".

Ранее мы сообщили о том, что очередь за "блокадным" хлебом выстроилась в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV