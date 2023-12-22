Очередь за "блокадным" хлебом выстроилась в центре Петербурга

Петербуржцы и гости города также фотографируются рядом с техникой военных лет и изучают макеты оружия.

На Дворцовой площади в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады началась театрализованная программа "Блокада. Помнить вечно". В рамках мероприятия прошла раздача кусочков хлеба весом 125 граммов в память о тяжёлой жизни жителей осаждённого города. Об этом сообщает РИА Новости.

Петербуржцы и гости города также фотографируются рядом с техникой военных лет и изучают макеты оружия.

На площади работает пункт "Почты России", который подготовил ретро открытки к этому юбилейному событию. Открытки можно отправить по всей России и ближнему зарубежью, или взять на память.

Ранее мы сообщили о том, что на Ростральных колоннах в Петербурге зажгли огни в честь снятия блокады.

Видео: Telegram / РИА Новости