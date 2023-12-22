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На Ростральных колоннах в Петербурге зажгли факелы в честь снятия блокады

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Администрация города рассказала о памятных мероприятиях.

В Петербурге на Ростральных колоннах зажгли факелы в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом стало известно от пресс-службы правительства города. Власти отметили, что в 12 часов на Дворцовой площади запланирована большая театрализованная программа "Блокада. Помнить вечно". На территории будет развернута экспозиция боевой ретротехники, появятся реконструкторские и интерактивные площадки, а также полевые кухни и  фотоателье военного времени. Жители северной столицы и ее гости вечером того же дня смогут увидеть мультимедийный спектакль "Ленинград. Во имя жизни". Масштабная видеопроекция будет выведена на фасад Главного штаба. каждый сеанс длится около 15 минут. Просмотр доступен в период с 19 часов до 21 часа по московскому времени.

Троицкий мост озарится цветами ленточки Ленинградской Победы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: блокада ленинграда, вов, ростральные колонны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости СПб,

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