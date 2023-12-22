Проживающие за границей блокадники приедут в Петербург на 80-летие Ленинградской Победы

Для них подготовлена обширная культурная программа, включающая обзорную экскурсию по городу, посещение музеев и выставок.

С 25 по 29 января более 50 блокадников из более чем 10 стран приедут в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Город готовится встречать гостей, проживающих в Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Туркменистане, Узбекистане, Эстонии. Об этом сообщили в Смольном.

Блокадники примут участие в возложении венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, посетят концерт в БКЗ "Октябрьский", посвященный 80-летию снятия блокады. Для них подготовлена обширная культурная программа, включающая обзорную экскурсию по городу, посещение музеев и выставок.

А 27 января ветераны увидят артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости. Также будет организован торжественный ужин, на котором для них выступит Санкт‑Петербургский театр песни и танца "Морошка".

К юбилею Ленинградской Победы блокадникам вручат почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Их получат более 60 тысяч ветеранов, награждённых медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в том числе проживающие за рубежом.

Также напомним, что с 26 по 28 января на Манежной площади горожане смогут посетить интерактивный проект "Улица Жизни". Он включает музейную экспозицию и концертную программу. На "Улице жизни" 27 и 28 января состоятся четыре концерта. Поэты и артисты исполнят стихи и песни, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Фото: Piter.tv