Путин и Лукашенко встретятся на заседании ВГС СГ в Петербурге

Мероприятие будет посвящено обсуждению итогов выполнения основных направлений реализации договора о создании союзного государства за период с 2021 по 2023 годы.

В понедельник, 29 января, в Северрной столице состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства (ВГС СГ), на котором соберутся президенты РФ и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Мероприятие будет посвящено обсуждению итогов выполнения основных направлений реализации договора о создании союзного государства за период с 2021 по 2023 годы. Кроме того, планируется утвердить новый документ, который будет ориентирован на период с 2024 по 2026 годы.

Важным моментом встречи двух лидеров также является принятие решений по увеличению интеграции между РФ и Белоруссией.

Ранее мы сообщили о том, что Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в ближайшее время.

Фото: Kremlin.ru