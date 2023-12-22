Путин и Лукашенко встретятся на заседании ВГС СГ в Петербурге

В понедельник, 29 января, в Северрной столице состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства (ВГС СГ), на котором соберутся президенты РФ и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Мероприятие будет посвящено обсуждению итогов выполнения основных направлений реализации договора о создании союзного государства за период с 2021 по 2023 годы. Кроме того, планируется утвердить новый документ, который будет ориентирован на период с 2024 по 2026 годы.
Важным моментом встречи двух лидеров также является принятие решений по увеличению интеграции между РФ и Белоруссией.
Ранее мы сообщили о том, что Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в ближайшее время.
Фото: Kremlin.ru
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