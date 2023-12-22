Глава Белоруссии назначил нового главу Минздрава.

Белорусский президент Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в ближайшее время, плоть до президентских выборов. Соответствующее заявление глава республики сделал во время рабочей встречи в Минске. На мероприятии был назначен новый министр по здравоохранению. Политик пояснил, что граждане страны должны видеть людей, принимающих решения, а также успеть понять, стоит ли довериться новой команде.

Идет замена, ротация кадров во всех министерствах, ведомствах. Это практика известная. Накануне парламентских, президентских выборов мы всегда обновляли состав и правительства, и местных органов власти. Облисполкомы, горисполком Минский... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что выборы депутатов в республике состоятся 25 февраля. Единый день голосования состоится впервые.

Лукашенко заявил, что против Белоруссии готовятся провокации.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого