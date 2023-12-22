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Лукашенко заявил, что против Белоруссии готовятся провокации

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Он подчеркнул необходимость уделить внимание охране границ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны готовятся провокации. Его слова приводит агентство Sputnik.

Глава республики отметил, что для противодействия Белоруссии готовятся отряды в Польше, Литве и других балтийских государствах. Он подчеркнул необходимость уделить внимание охране границ.

Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены.

Александр Лукашенко, президент Белорусссии

Ранее Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, провокации
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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