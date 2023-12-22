Лукашенко заявил, что против Белоруссии готовятся провокации

Он подчеркнул необходимость уделить внимание охране границ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны готовятся провокации. Его слова приводит агентство Sputnik.

Глава республики отметил, что для противодействия Белоруссии готовятся отряды в Польше, Литве и других балтийских государствах. Он подчеркнул необходимость уделить внимание охране границ.

Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены. Александр Лукашенко, президент Белорусссии

Ранее Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным.

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