Лукашенко заявил о планах провести переговоры с Путиным

Президент Белоруссии отметил, что хочет обсудить с российским лидером "принципиальные вопросы".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на встрече с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Дмитрием Мезенцевым.

По словам главы республики, он намерен провести переговоры в формате один на один перед предстоящим заседанием Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. Лукашенко отметил, что хочет обсудить с Путиным "принципиальные вопросы". Также белорусский лидер назвал приоритетным вопросом на заседании ВГС выполнение союзных программ по углублению экономической интеграции.

Ранее Лукашенко рассказал о реакции "ошалевших соседей" на российское ТЯО.

Видео: Telegram / Пул Первого