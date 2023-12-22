Лукашенко рассказал о реакции "ошалевших соседей" на российское ТЯО

Глава Белоруссии рассказал о факторах сдерживания противников Минска.

Ошалевшие соседи" Белоруссии "опустили крылья", когда на территории республики появилось российское тактическое ядерное оружие. Соответствующее заявление сделал местный глава государства Александр Лукашенко. Политик выступил перед представителями местной промышленности и журналистами

Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Иностранный лидер особенно подчеркнул сотрудничество с Россией по вопросам безопасности. Александр Лукашенко добавил, что кроме наличия ракетных комплексов "Искандер", отправленных Минску Москвой, Белоруссия самостоятельно развивает военно-промышленный сектор.

Лукашенко: военная сила стала главным аргументом у государств.

Фото и видео: Telegram / Пул первого