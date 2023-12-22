Лукашенко: военная сила стала главным аргументом у государств

Глава Белоруссии напомнил об угрозах использования ядерного оружия на Ближнем Востоке.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что военная сила стала основным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений. В ходе выступления на совещании, посвященному проектам обновленных концепции национальной безопасности и военной доктрины республики, политик упомянул, что мир вернулся к прошлому. В качестве примера он привел ситуацию, развернувшуюся на Ближнем Востоке.

Угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И, как это обычно бывает, со стороны "цивилизованного" Запада никаких санкций не последовало. Дежурные заявления, как будто ничего не произошло. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко призвал аккуратнее подходить к привлечению к судебной ответственности.

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